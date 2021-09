Ford cessa produzione veicoli in India: perdite per 2 miliardi in 10 anni

editato in: da

(Teleborsa) – Ford ha deciso di interrompere la produzione di veicoli in India, espandendo al contempo il proprio team Ford Business Solutions con sede a Chennai. La casa automobilistica statunitense continuerà a fornire ai clienti in India ricambi, assistenza e supporto in garanzia, ma tra il quarto trimestre 2021 e il secondo trimestre 2022 Ford India cesserà le operazioni nei siti di Sanand e Chennai. La decisione di Ford è arrivata dopo perdite operative cumulate di oltre 2 miliardi di dollari negli ultimi 10 anni e una svalutazione non operativa di 0,8 miliardi di dollari di asset nel 2019.

“Come parte del nostro piano Ford+, stiamo intraprendendo azioni difficili ma necessarie per offrire un’attività redditizia in modo sostenibile a lungo termine e allocare il nostro capitale per crescere e creare valore nelle aree giuste – ha affermato Jim Farley, presidente e CEO di Ford – Nonostante abbia investito in modo significativo in India, Ford ha accumulato oltre 2 miliardi di dollari di perdite operative negli ultimi 10 anni e la domanda di nuovi veicoli è stata molto più debole del previsto“.

La società di Detroit prevede che circa 4.000 dipendenti saranno interessati dalla ristrutturazione. In relazione a questo annuncio, Ford stima di registrare costi di ristrutturazione al lordo delle imposte di circa 2 miliardi di dollari, di cui circa 0,6 miliardi nel 2021, circa 1,2 miliardi nel 2022 e il saldo negli anni successivi.