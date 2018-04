Ford accelera sulle immatricolazioni di marzo

editato in: da

(Teleborsa) – Immatricolazioni in crescita per la Ford nel mese di marzo. La società automobilistica americana ha segnato un +3,46% nel mese in questione, pari a 244.306 vetture vendute negli USA, battendo le attese degli analisti che avevano ipotizzato un aumento di poco inferiore al punto percentuale.

In particolare, le vendite di auto sono calate dell’ 8,1%, in parte compensate dalle vendite di SUV che sono salite del 7,5% e di camion che sono aumentate del 6,7%.

Reazione positiva al Nyse del titolo della casa d’auto di Detroit: +1,15%.