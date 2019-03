Forbes conferma Jeff Bezos la persona più ricca al mondo

editato in: da

(Teleborsa) – Jeff Bezos, il 55enne fondatore di Amazon, si conferma per il secondo anno consecutivo la persona più ricca al mondo, con un patrimonio di 131 miliardi di dollari cresciuto di 19 miliardi in un solo anno. È quanto si evince dalla classifica annuale e globale dei miliardari, stilata da Forbes.

Sul podio, alle spalle di Bezos, Bill Gates, con una fortuna da 96,5 miliardi di dollari e Warren Buffet, con un patrimonio stimato di 82,5 miliardi di dollari. Tra gli italiani, il primo a comparire nella classifica è Giovanni Ferrero, Presidente esecutivo dell’omonimo Gruppo, che si è aggiudicato il trentanovesimo posto con una ricchezza quantificata in 22,4 miliardi di dollari.

Secondo la rivista statunitense, i miliardari ed i loro patrimoni sono diminuiti per la seconda volta in un decennio. I 2.153 “paperoni” inseriti nella classifica, infatti, sono 55 in meno rispetto allo scorso anno. Di questi, inoltre, il 46% ha ridotto il proprio patrimonio rispetto al 2018, per un totale di 8.700 miliardi.