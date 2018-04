editato in: da

(Teleborsa) – Via libera dall’Assemblea di Fope al bilancio del 2017, che si è chiuso con un utile netto raddoppiato a 2,33 milioni di euro, un’Ebitda in crescita del 72,1% a 3,9 milioni di euro e ricavi in miglioramento del 21,4% a 28,03 milioni.

Nulla osta anche alla distribuzione di un dividendo di 0,125 euro per azione. Lo stacco cedola sarà il 30 aprile 2018 (record date il 2 maggio 2018) e il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 3 maggio.