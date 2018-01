FOPE brilla a Piazza Affari grazie ai ricavi del 2017

(Teleborsa) – 2017 importante per FOPE, che ha registrato ricavi netti consolidati pari a 28 milioni di euro, in crescita del 21,5% rispetto al 2016.

“Registriamo con grande soddisfazione il risultato commerciale conseguito nel 2017 che ha portato un’ulteriore significativa crescita dei ricavi, per un valore superiore alle iniziali aspettative di budget – ha commentato Diego Nardin, Amministratore Delegato dell’azienda orafa italiana protagonista nel settore della gioielleria di alta gamma – . Il dato conferma che i percorsi di investimento e attenzione ai mercati intrapresi sono efficaci e producono le performance necessarie per continuare una crescita organica e consolidata in linea con i piani. La crescita delle vendite ha riguardato tutti i principali mercati, in particolare America (+21%) ed Europa (+24%) con in testa Germania e UK.”

Domani, venerdì 19, inizia VICENZAORO January 2018, l’importante manifestazione fieristica internazionale, primo fondamentale appuntamento per il settore, alla quale FOPE partecipa per incontrare i propri clienti e presentare le nuove collezioni 2018.

Brilla il titolo a Piazza Affari, con un incremento superiore al 4%.