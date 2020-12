FOPE annuncia dividendo con positivi dati pre-chiusura

editato in: da

(Teleborsa) – FOPE, azienda orafa operante nel settore della gioielleria di alta gamma quotata su AIM Italia, ha annunciato i dati di pre-chiusura dell’esercizio 2020, che evidenzia ricavi per circa 25 milioni di euro e un EBITDA margin nel range 12%-13%.

Sulla base della situazione patrimoniale ed economico-finanziaria, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea Ordinaria degli Azionisti la distribuzione di un dividendo lordo pari a 0,45 euro per ciascuna azione ordinaria, per un ammontare complessivo di circa 2,380 milioni di euro, a valere sulla riserva straordinaria formata anche con gli utili 2019. Lo stacco cedola sarà il 28 dicembre 2020 (record date il 29 dicembre 2020) e il pagamento a partire dal 30 dicembre 2020; tale dividendo deve qualificarsi come dividendo ordinario. Il dividend yield risulta pari al 6,12% rispetto all’ultimo prezzo di chiusura.

“Siamo estremamente soddisfatti dei dati di pre-chiusura, nettamente superiori alle aspettative e positivi sia dal punto di vista economico che finanziario”, ha affermato Diego Nardin, Amministratore Delegato di FOPE, aggiungendo “alla luce di questi importanti risultati e del venir meno delle ragioni di prudenza che hanno portato il Gruppo a sospendere la distribuzione di utili sull’esercizio 2019, che ha chiuso con un utile netto consolidato di 4,8 milioni di euro, confermiamo per il terzo anno consecutivo la creazione di valore per gli Azionisti, con un dividendo complessivo di circa 2,4 milioni di euro”.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l’Assemblea Ordinaria per il giorno 21 dicembre 2020 in prima convocazione e per il giorno 22 dicembre 2020 in seconda convocazione.