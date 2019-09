Foodnova raddoppia: due le edizioni della fiera per le nuove esigenze alimentari

editato in: da

(Teleborsa) – Foodnova rilancia e raddoppia, passando da annuale a semestrale per affiancarsi a Beer&Food Attraction (Rimini, 15-18 febbraio 2020) e Vicenza Cosmofood (Vicenza, 7-11 novembre 2020).

Il network delle nuove esigenze alimentari, dal gluten al lactose free fino al vegan dopo 7 anni di successi, si propone in una doppia veste per rispondere alla sempre più crescente domanda delle nuove esigenze alimentari, dai prodotti free from gluten e lattosio a quelli dedicati al regime vegano, che segnano consumi in aumento anche nel “fuori casa”.

La manifestazione diventa così un tassello strategico per la completezza delle due manifestazione IEG dedicate all’Horeca: Beer&Food Attraction, che anticipa l’apertura della stagione turistica, e in autunno Cosmofood, manifestazione di riferimento del settore nel Nord-Est italiano e vetrina delle eccellenze alimentari del nostro Paese.

L’operazione voluta da Italian Exhibition Group mette a segno un doppio risultato: da una parte dare un’importante vetrina alle aziende di Foodnova (32.000 presenze a Rimini e 20.000 a Vicenza nelle ultime edizioni), dall’altra di arricchire, con l’inserimento del comparto free from, l’offerta delle altre due manifestazioni.