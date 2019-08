Fondo Polis, vendita immobile sito in Bologna

editato in: da

(Teleborsa) – Polis Fondi SGR ha perfezionato la vendita dell’immobile di proprietà del Fondo “Polis in liquidazione” sito in Bologna, Via Aldo Moro, 21, ad un corrispettivo pari ad Euro 21.000.000, oltre imposte di legge.

L’operazione rientra tra le attività finalizzate alla dismissione degli asset residui del portafoglio immobiliare del Fondo “Polis in liquidazione”.

Polis Fondi SGR è partecipata da sei Banche (UBI Banca, BPER Banca, Banca Popolare di Sondrio, Banca Popolare di Vicenza in LCA, Sanfelice 1893 Banca Popolare, Banca Valsabbina) e da Unione Fiduciaria.