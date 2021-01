Fondo nuove competenze, Catalfo: utilizzabile per tutto il 2021

editato in: da

(Teleborsa) – “Il Fondo nuove competenze ha una duplice finalità: da un lato aiuta le imprese a riqualificare i propri dipendenti in vista delle nuove sfide del mercato del lavoro; dall’altro promuove l’occupabilità dei lavoratori – in caso, ad esempio, di processi di mobilità o di ricollocazione – sviluppandone le competenze”.



Lo scrive in un post su Facebook il Ministro del Lavoro Nunzia Nunzia Catalfo sottolineando che ” a due mesi dall’avvio di questa misura, che ho fortemente voluto e che sarà utilizzabile per tutto il 2021, sono già state finanziate più di 4,7 milioni di ore di formazione per oltre 50mila lavoratori di piccole, medie e grandi imprese distribuite su tutto il territorio nazionale. Sono risultati positivi, che premiano la volontà delle aziende di investire in formazione per superare l’emergenza”.

“Continuiamo – conclude – a investire nel capitale umano per rendere il nostro Paese più moderno e più forte”.