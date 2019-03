Fondo Nazionale Innovazione al via: dotazione di partenza 1 miliardo

editato in: da

(Teleborsa) – Partito con una dotazione iniziale di 1 miliardo di euro ed aspirando ad arrivare ai 2 miliardi di euro, il Fondo Nazionale Innovazione è divenuto realtà.

Il Ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro Luigi Di Maio ha presentato oggi a Torino il Fondo verrà gestito dalla Cassa Depositi e Prestiti, attraverso una cabina di regia che ha l’obiettivo di riunire e moltiplicare risorse pubbliche e private dedicate al tema strategico dell’innovazione.

Lo strumento operativo di intervento del Fondo Nazionale è il Venture Capital, ovvero investimenti diretti e indiretti in startup, scaleup e PMI innovative, a “difesa” dell’italianità delle imprese, della proprietà intellettuale e altri asset strategici. Tecnicamente, il Fondo è un soggetto multifondo che prende la forma di SGR (società di gestione del risparmio) ed investe direttamente o indirettamente in startup, scaleup e PMI innovative con l’acquisizione di quote di minoranza. Gli investimenti sono effettuati dai singoli Fondi del FNI in modo selettivo.

I principi cui si ispira il Fondo Nazionale Innovazione sono: Inclusione per cui è accessibile a tutti, imprese, cittadini e territori; Crescita che significa usare questo strumento in senso anticiclicoe farlo diventare volano di crescita; Ruolo di presidio strategico, garantendo alle nostre startup e PMI innovative tutto il supporto strategico necessario in una logica di sistema; Ecosistema, accelerando la maturazione del nostro sistema dell’innovazione.; Leadership internazionale, operando concretamente per attrarre in Italia grandi e qualificati operatori ed investitori VC europei e internazionali, inclusi Fondi Sovrani, e grandi aziende internazionali.

L’impatto complessivo del FNI sul sistema dell’innovazione italiano può essere decisivo – afferma il MISE poiché può rendere l’Italia uno dei paesi più competitivi in Europa in appena due anni.