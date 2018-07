Fondo inglese Njord Partners favorito per entrare in Aerdorica

editato in: da

(Teleborsa) – Dalle Marche rimbalzano le voci su un forte interessamento per l’aeroporto Raffaello Sanzio di Falconara da parte del fondo di investimenti londinese Njord Partners. Esattamente un mese fa il fondo ha presentato, insieme ad altri investitori, una offerta per partecipare al capitale di Aerodorica, società di gestione dello scalo di Ancona.

In corsa per rilevare il 51 per cento del capitale sociale (valore 15 milioni) ci sono, infatti, anche compagnia aerea italiana Air Vallée, guidata dall’imprenditore Gianluca Pellino, e la Daccimet Hispania, società di logistica con sede a Barcellona. Ma al momento, la commissione incaricata di analizzare e valutare le offerte pervenute, avrebbe giudicato più interessante quella avanzata dal fondo inglese.

Per il momento nessuna comunicazione ufficiale, ma solo rumors. L’ingresso del socio privato in Aerdorica è considerato fondamentale per ottenere il via libera dall’Ue allo stanziamento di 20 milioni della Regione Marche a sostegno del piano di ristrutturazione della società di gestione. Sul tavolo delle trattative la salvaguardia dei 96 dipendenti di Aerdorica.