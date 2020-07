editato in: da

(Teleborsa) – L’ABI segnala che, in relazione alle richieste dei clienti, continuano ad aumentare le domande presentate dalle banche al Fondo di Garanzia che, a ieri 13 luglio, ammontano a 823 mila, per 51,3 miliardi di euro, di cui 715 mila fino a 30 mila euro, per oltre 14 miliardi di euro di finanziamenti richiesti.

L’ABI rileva che si sta evidenziando una maggior crescita delle richieste di finanziamenti con garanzie sopra i 30 mila euro, rispetto a quelle sotto i 30 mila euro.