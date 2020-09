editato in: da

(Teleborsa) – In aumento le richieste delle banche al Fondo di Garanzia per finanziamenti che ieri, 23 settembre, hanno raggiunto gli 83,7 miliardi di euro, per un milione e 96mila domande.

Delle domande ricevute – fa sapere l’Abi in una nota – 896mila sono fino a 30mila euro, per 17,67 miliardi di euro. Una crescita ingente, parallela a quella ancor più rilevante delle moratorie che hanno raggiunto i 323 miliardi.