Fondo cinese Silk Road dona 20mila mascherine e kit per effettuare 20 mila tamponi

(Teleborsa) – Il fondo governativo cinese Silk Road Fund ha donato all’Italia 20.000 mascherine e 400 kit per effettuare 20.000 tamponi. La donazione avviene con il supporto operativo di Autostrade per l’Italia e Pirelli e grazie alla collaborazione dell’Agenzia delle Dogane che ha gestito il processo per l’ingresso dei dispositivi in Italia. Il materiale sanitario è in consegna al Dipartimento della Protezione Civile e all’Assessorato al Welfare della Regione Lombardia, che collaborano a stretto contatto con le strutture ospedaliere in prima linea per affrontare l’emergenza.

I kit-test hanno lo scopo di identificare la presenza di Covid-19 e fornire una base scientifica per la diagnosi di casi confermati e la dimissione di pazienti guariti. La mascherina invece è un dispositivo individuale per la protezione degli operatori sanitari, in grado di filtrare almeno il 95% delle particelle sospese nell’aria, inclusa l’eventuale presenza del Coronavirus.

Silk Road Fund è un grande fondo infrastrutturale cinese ed un investitore attivo in Italia, presente nell’azionariato di Autostrade per l’Italia e Pirelli. Il fondo gha attivato da donazione consapevole della propria responsabilità sociale e nello spirito dell’iniziativa Belt and Road, che prevede cooperazione, apertura, inclusione e creazione di valore reciproco.

“La Via dell’Amicizia non ha confini” è il messaggio stampato su ogni pacco contenente i dispositivi medici, con le bandiere italiane e cinesi affiancate per rappresentare il legame profondo e inscindibile di vicinanza, collaborazione e solidarietà esistente tra i due popoli.

“Di fronte a questa pandemia e in questo periodo di avversità, desideriamo con convinzione sostenerci l’uno con l’altro”, ha dichiarato Wang Yanzhi, presidente di Silk Road Fund, aggiungendo “abbiamo piena fiducia nelle prospettive dell’Italia. Speriamo che la nostra donazione possa contribuire a una più ampia collaborazione tra i nostri due Paesi per vincere la battaglia contro il Covid-19 e ripristinare presto una normale condizione di vita per le persone”.