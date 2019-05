Fondo Alpha (Dea Capital) cede immobile a Roma e rimborsa 69 euro pro-quota

editato in: da

(Teleborsa) – Fondo Alpha – fondo di investimento alternativo immobiliare di tipo chiuso, gestito da DeA Capital Real Estate SGR S.p.A. e quotato sul segmento MIV di Borsa Italiana – ha sottoscritto il contratto definitivo di compravendita dell’immobile sito in Roma, Via Casilina, 1/3.

L’immobile è stato venduto al prezzo di € 17.200.000, oltre imposte di legge, prezzo superiore dell’8,6% rispetto al valore iscritto nella Relazione di Gestione del Fondo Alpha al 31 dicembre 2018.

L’acquirente è una società privata che non ha alcun rapporto di correlazione con DeA Capital Real Estate SGR S.p.A..

Conseguentemente alla vendita in questione, la SGR provvederà ad effettuare un rimborso parziale pro-quota in favore dei quotisti del Fondo Alpha per un importo complessivo pari a € 7.167.375, corrispondenti a € 69 per ciascuna delle 103.875 quote in circolazione del Fondo Alpha.

La data di stacco è il 3 giugno 2019 e quella di pagamento 5 giugno 2019.