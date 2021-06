Fondi immobiliari, in Italia nel 2020 superata quota 100 miliardi di euro (+9,5%)

editato in: da

(Teleborsa) – La pandemia non ha fermato l’andamento positivo del risparmio gestito in immobili attraverso fondi immobiliari e i Reits. In Italia il patrimonio immobiliare detenuto direttamente dai 535 fondi attivi ha superato nel 2020 quota 100 miliardi di euro, il doppio di banche, assicurazioni e fondi pensione, con un incremento del 9,5% sul 2019. Si tratta di un patrimonio immobiliare che al 31 dicembre è costituito da circa diecimila immobili con una superficie complessiva di 38,7 milioni di mq. Le previsioni per il 2021 sono di un ulteriore incremento di circa il 5%.

È quanto emerso dal 38mo Rapporto 2021 su I Fondi immobiliari in Italia e all’estero, realizzato da Scenari Immobiliari in collaborazione con lo Studio Casadei. A livello globale il patrimonio immobiliare di fondi e Reits ha raggiunto 3.250 miliardi di euro a fine 2020, registrando un aumento del 2,2% rispetto all’anno precedente. In Europa sono operativi circa 1.800 fondi immobiliari (di cui 535 in Italia) con un patrimonio netto di circa 760 miliardi, cresciuto del 3,8% in un anno. Per il 2021 si stima di superare la soglia di 800 miliardi. A dominare la classifica dei Paesi europei è la Germania, seguita dalla Francia. L’Italia conquista la terza posizione, superando la Gran Bretagna.