Fondazione Vodafone con Fondazione Francesca Rava a sostegno dei reparti Covid italiani

(Teleborsa) – Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia Onlus e Fondazione Vodafone Italia impegnate in prima linea dall’inizio della pandemia con iniziative a supporto dell’emergenza sanitaria, sono in questa seconda ondata insieme a sostegno dell’azienda ospedaliera universitaria Policlinico Federico II di Napoli, dell’ospedale Pediatrico Microcitemico di Cagliari e dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per i reparti di Maternità e dell’ospedale di San Giovanni di Dio di Crotone per la terapia sub intensiva.

Come si legge in una nota, salgono così a 30 gli ospedali supportati dalla Fondazione Francesca Rava in 11 Regioni, dall’inizio della prima fase della pandemia. In particolare a 5 di questi ospedali (Clinica Mangiagalli-Policlinico e Ospedale L. Sacco di Milano; Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS di Roma, Ospedale Sant’Anna di Torino, Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia e Ospedale S. Giovanni di Dio di Agrigento), nell’ambito del progetto Maternità Covid-19 la Fondazione Francesca Rava ha donato attrezzature per l’allestimento di percorsi di nascita sicuri per le mamme positive e non, affinché possano affrontare il parto in totale sicurezza, per se stesse e per i loro bambini nati.

Grazie al sostegno di Fondazione Vodafone, la Fondazione Francesca Rava donerà attrezzature per realizzare percorsi di nascita sicuri anche a Napoli e a Cagliari e potrà continuare ad aiutare Agrigento, rendendo ancora più sicuro il lavoro dei medici e del personale sanitario in queste strutture.

Alla Fondazione Francesca Rava è giunta anche la richiesta di aiuto dall’Ospedale San Giovanni di Dio di Crotone, cui grazie all’intervento di Fondazione Vodafone Italia saranno consegnate nei prossimi giorni urgenti apparecchiature di terapia subintensiva covid: 10 monitor per il controllo delle funzioni vitali, CPAP, sistema di broncoaspirazione ed erogazione di ossigeno, sistema di termoregolazione del paziente. Il team della Fondazione Francesca Rava, che ha prontamente attivato i propri fornitori impiegati anche per altri ospedali, completerà la consegna delle attrezzature entro il mese di gennaio.

“Abbiamo lavorato molto sin dalla prima ondata di questa emergenza e continuiamo a farlo senza sosta. Siamo orgogliosi del progetto Maternità Covid-19 e profondamente grati a Fondazione Vodafone Italia che ci sostiene nel difendere le mamme e i bambini anche in Campania, in Sicilia, in Sardegna”, ha affermato Mariavittoria Rava, presidente Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia Onlus che sottolinea: “Siamo grati anche per la possibilità di far giungere il nostro aiuto contro il Covid-19 anche a Crotone, in Calabria”.

“Attraverso la Fondazione Francesca Rava, abbiamo dato ascolto ad un bisogno del territorio e contribuito a fornire una risposta” – ha commentato Marinella Soldi, presidente di Fondazione Vodafone Italia – “soprattutto in un contesto più difficile a causa dell’emergenza Coronavirus. Fondazione Vodafone è impegnata nel sostenere le persone colpite dalle conseguenze economiche e sanitarie della pandemia, attraverso progetti che intervengono sull’aumentata crescita della povertà sociale diffusa in tutto il Paese, così come con iniziative a sostegno dell’emergenza sanitaria, in particolare in alcuni ospedali del Sud e delle isole”.