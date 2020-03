Fondazione TIM dona fino a 1 milione per quattro strutture sanitarie

editato in: da

(Teleborsa) – La Fondazione TIM ribadisce il suo impegno per il Paese nella lotta contro il coronavirus ed offre fino a 1 milione di euro – 500 mila euro dalla Fondazione e altri 500 mila euro tramite una campagna di sottoscrizione fra i dipendenti – a favore dell’Ospedale San Raffaele, Consorzio per la Ricerca Sanitaria – CORIS, Ospedale Spallanzani e Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione “G. Pascale”.

Ognuna di queste quattro strutture sanitarie riceverà una somma di 250 mila euro: l’Ospedale San Raffaele di Milano, che ha sdoppiato in una sola settimana il suo Pronto Soccorso,; il Consorzio per la Ricerca Sanitaria – CORIS della Regione Veneto, per un cofinanziamento a uno studio clinico finalizzato a sviluppare terapie che possano evitare le manifestazioni più gravi della malattia; l’Ospedale Spallanzani di Roma per l’ammodernamento in tempi rapidi dei laboratori di biosicurezza, quelli in cui è stato isolato per la prima volta il virus; l’Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione “G. Pascale” di Napoli, per un laboratorio che lavorerà da questa settimana sul genoma del virus, con l’obiettivo di facilitare l’approntamento di terapie.

Fondazione TIM sta inoltre valutando alcune iniziative che riguardino il post-emergenza, nel campo della telemedicina e dell’uso delle tecnologie avanzate nel campo della medicina.

“C’è chi combatte in prima linea questa guerra”, ha affermato Salvatore Rossi, Presidente Fondazione TIM, citando tutto il personale sanitario e non degli ospedali. “In un momento così drammatico – ha aggiunto – non possiamo lasciare sole queste persone. E’ da loro che dipende la nostra sicurezza, il nostro benessere, il destino dei più sfortunati fra noi, che hanno contratto questo virus”.