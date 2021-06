Fondazione Nitti: a Maratea confronto “Sud & Nord” dal 18 al 20 giugno

editato in: da

(Teleborsa) – Con l’obiettivo di diventare luogo di confronto permanente sui grandi temi culturali, politici ed economici all’ordine del giorno nell’agenda del Paese e dell’Europa nel dopo pandemia, e con un occhio particolare al ruolo del Mezzogiorno d’Italia, Maratea si prepara a ospitare dal 18 al 20 giugno la prima edizione di “Sud & Nord”, laboratorio di idee e proposte promosso dalla Fondazione Nitti e dall’Associazione Merita col patrocinio del Comune della nota localita` lucana.

Per il debutto – si legge in una nota – è prevista la partecipazione del commissario Europeo all’Economia Paolo Gentiloni, la ministra per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna, il ministro dell’Economia e delle Finanze Daniele Franco, il vicepresidente della Corte Costituzionale Giuliano Amato, il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, la presidente di ItaliaDecide Anna Finocchiaro, il presidente di Animi Gerardo Bianco, e illustri esponenti del mondo della cultura, della scienza e dell’economia.

L’iniziativa si svolgera` a “Villa Nitti”, edificio del XIX secolo a picco sul mare, acquistato nel 1918 da Francesco Saverio Nitti, poco prima di diventare presidente del Consiglio. L’obiettivo – spiega la nota – è far diventare la villa luogo simbolo di un Meridione capace di rapporti nazionali e internazionali dandole, dal punto di vista funzionale ed estetico, una nuova vita. “Da tempo – afferma il presidente di Fondazione Nitti Stefano Rolando – siamo convinti che questo luogo magico debba essere degnamente e definitivamente destinato ad ospitare colloqui di rilievo come quelli che si svolgeranno il prossimo fine settimana”.