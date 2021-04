Fondazione LHS, sicurezza sul lavoro sia 18esimo obiettivo per Futuro Sostenibile

editato in: da

(Teleborsa) – Per celebrare la Giornata Mondiale per la Salute e Sicurezza sul Lavoro, la Fondazione LHS creata da Saipem per promuovere la cultura della salute e della sicurezza, torna con un evento in diretta streaming di tre ore su YouTube, dalle 16.30 alle 19.30, con replica alle ore 21.

Il webinar, condotto dal Segretario Generale di Fondazione LHS Davide Scotti, si è aperto con la presentazione di “Obiettivo 18”, una campagna di comunicazione che introduce un ulteriore target simbolico ai 17 obiettivi dell’ONU e che promuove la riduzione del 50% degli incidenti mortali sul lavoro entro il 2030.

Alla tavola rotonda sono intervenuti: Teresa Armato, Consigliere d’Amministrazione dell’INAIL, che ha parlato del ruolo centrale della ricerca e dell’innovazione tecnologica nel contrastare il fenomeno degli infortuni sul lavoro; Alessandro Spada, Presidente del Club Prevenzione Grandi Organizzazioni, che si è concentrato sul contributo che possono fornire in particolare le grandi aziende, ed Elena Santhià, HSE Manager di O-I, che ha offerto il suo punto di vista sulle lezioni apprese dalla crisi sanitaria in atto e su come questa esperienza di grave crisi possa aiutarci a costruire un futuro più sicuro.

“Sono rimasto molto colpito nel vedere quanta passione per la sicurezza è emersa da questo momento di confronto e quante emozioni questi temi possono suscitare, se espressi in modo coinvolgente”, ha commentato Davide Scotti.

Al confronto fa seguito “Professoroni”, format comico-informativo ideato e condotto da Francesco Lancia di Radio Deejay, con la partecipazione di Francesco La Rosa, ex Presidente di Fondazione LHS, che ha voluto mettere l’accento sul concetto di sicurezza come responsabilità condivisa. Presenti anche gli “Ambassador” del movimento Italia Loves Sicurezza (ILS), intervenuti per celebrare questa giornata e diffondere la cultura della sicurezza, in particolare nelle scuole e presso il pubblico dei più giovani.

La diretta si è conclusa con la proiezione di “A chi esita – Screen Edition”, il nuovo spettacolo sul tema della sicurezza della compagnia teatrale Rossolevante.