Fondazione LHS al lavoro per il roadshow di Italia Loves Sicurezza 2018

(Teleborsa) – Al via il Warm Up Event di Italia Loves Sicurezza (ILS), il movimento che unisce gli appassionati di salute e sicurezza, i cosiddetti “Ambassador”, e che da circa tre anni sta rivoluzionando il modo di percepire e comunicare queste tematiche nel nostro Paese.

L’evento, ideato e organizzato da Fondazione LHS – ente no profit creato da Saipem per diffondere nell’industria e nella società civile la cultura della salute e sicurezza – è giunto alla sua terza edizione, la più partecipata di sempre. Circa 200 persone provenienti da tutta Italia si sono incontrate per dare avvio alle attività in vista del roadshow di #ILS18, l’insieme di iniziative a tema salute e sicurezza organizzate dagli Ambassador in tutta Italia nel periodo tra aprile e maggio e che ha il suo fulcro il 28 aprile, Giornata Mondiale della Salute e Sicurezza sul Lavoro.

A condurre i lavori Davide Scotti, Segretario Generale di Fondazione LHS e ideatore del movimento ILS, che ha stimolato la platea a reinterpretare i concetti di salute e sicurezza in maniera creativa. Parola d’ordine della giornata: replicabilità, vale a dire mettere a fattor comune del movimento l’esperienza e le iniziative di successo già collaudate negli anni, elaborando nel contempo nuove idee per il futuro.

Dopo il brainstorming di gruppo che ha occupato la mattinata – con i partecipanti trasformati in “safety chef” impegnati a creare la ricetta perfetta per organizzare il proprio evento – nel pomeriggio sono state presentate le risorse e gli strumenti ideati dalla Fondazione e dal network di ILS e messi gratuitamente a disposizione di tutti coloro che si impegnano a partecipare al roadshow con iniziative di sensibilizzazione e divulgazione non convenzionali: dai laboratori per bambini ai workshop aziendali, dagli spettacoli teatrali ai contest creativi, dalle manifestazioni di piazza agli eventi sportivi, tutti incentrati su temi di salute e sicurezza.

L’appuntamento per tutti gli appassionati di salute e sicurezza è ora per il roadshow di #ILS18, che ambisce a raddoppiare i 300 eventi organizzati nel 2017 e a raggiungere il record assoluto di 1000 eventi totali realizzati in tre anni.