Fondazione LHS, a Milano l’evento di Italia Loves Sicurezza

editato in: da

(Teleborsa) – Si è svolto oggi al Blue Note di Milano, il primo ILS Ambassador Day 2019, l’evento no profit organizzato dalla Fondazione LHS di Saipem per celebrare gli Ambassador del movimento Italia Loves Sicurezza (ILS).

All’evento presentato da Davide Scotti, Segretario Generale della Fondazione LHS, hanno partecipato oltre 200 persone che aderiscono al movimento Italia Loves Sicurezza tra cui manager e professionisti HSE che hanno celebrato i principali eventi organizzati dal movimento nel 2019.

Il momento clou della giornata è stato la consegna del premio ‘Safety Leadership Award 2019’, giunto alla sua quarta edizione, consegnato da Marco Satta, HSE Director di Saipem e Vicepresidente della Fondazione LHS, alla dottoressa Daniela Aschieri, cardiologo e Presidente del Progetto Vita, per ‘la defibrillazione precoce di comunità in Italia e in Europa’. Il riconoscimento viene attribuito ogni anno da Fondazione LHS a una persona che si è distinta per aver contribuito a diffondere i valori di salute e sicurezza attraverso un progetto, un’idea o un gesto significativo.

“Con questo evento Fondazione LHS ha segnato una nuova pagina nell’evoluzione del movimento Italia Loves Sicurezza” – spiega Davide Scotti – “un progetto importante e in continua crescita il cui format, ormai consolidato a livello italiano e fondato su codici e valori universalmente validi, è pronto per essere replicato anche a livello internazionale“.