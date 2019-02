Fondazione FS, “Treno della neve” Roma-Roccaraso e “Trasiberiana d’italia”

editato in: da

(Teleborsa) – Sempre nuove iniziative di turismo ferroviario su “convogli di un tempo” che “tornano” attraverso spettacolari itinerari su binari troppo a lungo dimenticati e portati a nuova vita dalla Fondazione Ferrovie dello Stato. Da Roma fino a Sulmona e Roccaraso direttamente a bordo di un affascinante treno d’epoca: dal 23 febbraio sarà possibile grazie appunto alla Fondazione FS e al “dinamismo” del suo Direttore Generale Luigi Francesco Cantamessa Armati.

Ogni fine settimana, fino al 10 marzo, dalla stazione di Roma Termini partirà “Il treno della Neve” composto da eleganti e comode carrozze degli anni 30′ e 40′. Partendo il sabato mattina alle 10, si potrà così visitare la capitale Peligna, soggiornare in strutture convenzionate a tariffe agevolate e, la domenica, viaggiare a bordo dei treni sulla mitica Transiberiana d’Italia verso i borghi di Rivisondoli, Pescocostanzo, Palena e Roccaraso per trascorrere una indimenticabile giornata invernale sulla neve.

La domenica sera, le stesse carrozze provenienti da Roccaraso proseguiranno direttamente su Roma Termini, con arrivo previsto alle 22.05 senza alcuna necessità di cambio o trasbordo. Si potrà pernottare a Sulmona usufruendo di pacchetti vantaggiosi (riservati ai clienti che arrivano in treno da Roma) contattando direttamente l’associazione Le Rotaie, all’indirizzo email prenotazioni@lerotaie.com o telefonando al numero 340.0906221. I biglietti de “Il treno della Neve”, con servizio di prima e seconda classe, saranno in vendita a partire dal 21 febbraio nelle biglietterie e self service di stazione, agenzie di viaggio abilitate e su trenitalia.com.

Possibilità di acquisto per i viaggiatori dell’ultimo mento anche a bordo treno, senza alcuna maggiorazione di prezzo, e in relazione alla disponibilità dei posti a sedere. Informazioni dettagliate consultando la sezione “viaggi ed eventi” del sito web fondazionefs.it o consultando la fanpage ufficiale della Fondazione Fs su Facebook.