Fondazione FS: Presidente del Senato Casellati visita il Treno presidenziale

(Teleborsa) – La Presidente del Senato della Repubblica Maria Elisabetta Alberti Casellati ha visitato ieri, 6 giugno, il Treno presidenziale della Fondazione FS Italiane durante l’apertura straordinaria della Rimessa Saloni della stazione Roma Termini.

La Presidente Casellati, accompagnata dall’Amministratore Delegato del Gruppo FS Italiane Gianfranco Battisti e dal Direttore Generale della Fondazione FS Italiane Luigi Cantamessa, è salita a bordo del Treno presidenziale in occasione dell’evento Cosa FAI stasera? – promosso da Fondazione FS Italiane in collaborazione con il Fondo Ambiente Italiano (FAI) – esprimendo ammirazione per la finezza dei dettagli, l’estrema cura nella conservazione degli ambienti e l’opera di restauro storico-filologico fatta dalla Fondazione FS Italiane. Al termine della visita la Casellati ha anche espresso la volontà di utilizzare, in futuro, le vetture del Treno presidenziale per un viaggio istituzionale a scopo rievocativo.

IN “VIAGGIO” NELLA STORIA – L’apertura al pubblico del Treno presidenziale ha richiamato l’attenzione di centinaia di persone che nella giornata di ieri, nel primo pomeriggio e in serata, sono salite a bordo delle pregiate vetture che compongono il Treno. Per circa 4 ore, fino alle 22, guide scelte del FAI hanno raccontato aneddoti e curiosità sulle carrozze offrendo ai visitatori l’opportunità di ripercorrere la storia del treno che fu prima utilizzato dai Savoia e poi, dal 1946 agli anni ‘80, dalle più alte cariche politiche della Repubblica italiana.