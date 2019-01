Fondazione FS, presentato a Milano il volume “Di Uomini e Ferro”

editato in: da

(Teleborsa) – L’eroico lavoro di migliaia di ferrovieri che, a partire dall’immediato Dopoguerra, ha ridisegnato la rinascita dell’Italia sui binari. E’ il tema portante della prima pubblicazione ufficiale di Fondazione FS in collaborazione con RCS (Gruppo Mondadori) che si intitola “Di uomini e ferro”. Un viaggio attraverso le immagini dell’archivio storico della Fondazione FS che ritraggono un paese in fermento, che, affidandosi alla forza, all’ingegno e al rigore ha saputo rialzarsi e svilupparsi grazie al sacrificio e alla dedizione di tanti uomini e donne che hanno reso possibile la ricostruzione di un Paese.

“Sono onorato di essere qui – ha detto Gianfranco Battisti, Amministratore Delegato del Gruppo FS Italiane – con tutti voi oggi presso la Fondazione RCS per presentare questo libro che per me è un vero e proprio gioiello della grande famiglia FS. Ringrazio Ferruccio De Bortoli, il Presidente della Fondazione FS Mauro Moretti, il Direttore Generale della Fondazione FS Luigi Cantamessa, l’Assessore alle Infrastrutture e Trasporti della Regione Lombardia Claudia Terzi, l’Assessore al Turismo della Regione Lombardia Lara Magoni e Massimo Giletti. Di Uomini e ferro racconta il viaggio emozionante nel mondo della nostra Azienda grazie alle foto preziose e inedite custodite nell’Archivio storico della Fondazione FS. Una storia che pone al centro le persone, i ferrovieri, che con il loro lavoro hanno da sempre contribuito alla creazione dell’identità nazionale del nostro Paese, e ad affrontare e vincere le sfide della modernità”.