Fondazione FS Italiane, itinerari turismo ferroviario sulla piattaforma UIC TopRail

(Teleborsa) – Gli itinerari di turismo ferroviario della Fondazione FS Italiane sono consultabili dagli operatori turistici di tutto il mondo su TopRail, la piattaforma digitale internazionale dell’Union Internationale Chemins de fer (UIC), specializzata nel turismo ferroviario.

Su TopRail è presente una sezione interamente dedicata al progetto “Binari senza tempo” che si sviluppa in 8 regioni italiane (Abruzzo, Campania, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Toscana e Sicilia) con nove linee ferroviarie riaperte all’esercizio turistico in soli tre anni (quasi 600 chilometri di binari). Si tratta di linee rimesse in funzione per sviluppare la mobilità dolce e lenta e il turismo sostenibile con fondi stanziati da Fondazione FS Italiane per 80 milioni di euro.

La piattaforma digitale TopRail include anche i percorsi turistici promossi e gestiti dalle più importanti imprese ferroviarie che operano nel mondo: Japan Railways (Giappone), l’austriaca OBB, la canadese Via Rail, la greca Trainose (di proprietà del Gruppo FS Italiane) e la svizzera SBB.

L’innovativa offerta turistica di Fondazione FS Italiane ha consentito a 130 mila turisti di attraversare, a bordo dei treni storici di Fondazione FS Italiane, i suggestivi itinerari del Belpaese. I viaggiatori nel biennio 2016/2017 sono aumentati del 45% rispetto al periodo precedente.

Fondazione FS Italiane ha inoltre completato il restauro del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, con un investimento di circa 20 milioni di euro. Museo che nel 2017 ha registrato il record di presenze: oltre 110 mila visitatori, +58% rispetto al 2016 e +647% rispetto al 2014.