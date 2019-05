Fondazione FS, invito alla lettura domenica 19 maggio al Museo Ferroviario di Pietrarsa

editato in: da

(Teleborsa) – Il relax, come è noto, è stato d’animo che favorisce la cultura. E un “dì di festa” in compagnia del libro preferito respirando aria d’altri tempi tra fascinose locomotive d’epoca ed armoniose vetture restaurate radunate nello straordinario storico complesso che ospita il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, a “due passi da Napoli, rappresenta, per di più con il mare azzurro del Golfo in bella vista, l’occasione di un’esperienza di lettura eccezionale. Una domenica unica, quella del 19 maggio 2019, magari “prima”, chissà, di una possibile lunga serie, organizzata da Fondazione FS che permette chi si presenterà alla biglietteria del Museo con un libro di entrare al prezzo di soli 3 euro, che si riducono ad 1 se il volume è di tema ferroviario.

Allestite aree dedicate per sfogliare con tranquillità le pagine del libro preferito per rendere più piacevole la lettura a chi sceglierà gli ampi spazi del polo museale come insolita biblioteca. Angoli all’aperto, sulle terrazze panoramiche affacciate sul Golfo di Napoli, o reader corner nei padiglioni espositivi, appunto tra antiche locomotive e carrozze d’epoca finemente restaurate, faranno da suggestiva cornice a quanti decideranno di vivere un’esperienza inusuale, immersi in ambienti dove si fondono atmosfere fatte di storia, cultura e bellezza. Inoltre, i lettori potranno scambiarsi i libri gratuitamente o acquistarne di nuovi nel book shop del Museo.