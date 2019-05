Fondazione FS, in treno d’epoca a vapore da Trieste a Gorizia e Nova Gorica per “Festival eStoria”

editato in: da

(Teleborsa) – Trieste-Gorizia-Nova Gorica. Iniziativa storico-culturale sabato 25 maggio su treno d’epoca a vapore di Fondazione FS in occasione della 15 esima edizione del Festival eStoria di Gorizia. A bordo il Direttore generale Luigi Francesco Cantamessa Armati. Partenza del convoglio storico da Trieste Centrale alle 11:12 per visitare nella stazione italiana della città di confine la mostra fotografica “Cavalli 8 – Uomini 40, Binari in Guerra”, realizzata in collaborazione con l’Associazione storico-ricreativa Carsoetrincee.

Poi il convoglio, percorrendo il raccordo internazionale, raggiungerà Nova Gorica, in territorio della Slovenia. E dopo lo scambio di saluti appunto con le autorità slovene, i viaggiatori del treno storico rientreranno a Gorizia per assistere a un incontro dal titolo “La grande famiglia dei ferrovieri. Una storia di dedizioni, assistenza e identità nell’Italia del Novecento”, con intervento dell’ingegner Cantamessa. Il rientro a Trieste Centrale del treno storico a vapore è previsto per le 18:27.