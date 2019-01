Fondazione FS, Dg Cantamessa a TLB: Il Treno reale

editato in: da

(Teleborsa) – Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. Tra le numerose locomotive a vapore ed elettriche e le vetture e gli arredi che rappresentano la storia del mezzi su rotaia che dal 1839 hanno contribuito alla formazione dell’Italia e al conseguente sviluppo economico e industriale del Paese, una delle carrozze del Treno Reale. L’ingegner Luigi Francesco Cantamessa, Direttore generale della Fondazione delle ferrovie dello stato, ha raccontato a Teleborsa la storia di questo particolare convoglio.

“Qui Viaggiava Vittorio Emanuele III di Savoia fino a quando il treno, con il passaggio dalla Monarchia alla Repubblica divenne treno presidenziale italiano. Questa carrozza era assegnata al Quirinale. La Fondazione FS l’ha completamente restaurata lo scorso anno, chiamando artigiani in pensione che hanno lavorato nell’ultimo cinquantennio agli arredi del Quirinale. Ho chiamato gli stessi mobilieri perchè le essenze dei legni erano le stesse della casa reale.

Fu costruita dalle officine Ferroviarie Savigliano (Snos) su progetto di quella che sarebbe diventata la Fiat ferroviaria, infatti è chiamato il “treno Fiat“.

Il primo Treno Reale italiano era a cassa in legno e il Re lo usò per andare nel terremoto di Messina. Era tuttavia un treno obsoleto, di concezione ottocentesca e fu così che con l’avvento del Fascismo, Mussolini volle dotare la casa reale di un nuovo treno interamente a cassa metallica. Così nascono queste 19 carrozze di color blu reale che costituiscono il treno reale italiano.

Altre piccole “chicche” sono il riscaldamento con termosifoni alimentato con una caldaia a carbone, la radio con un’antenna sul tetto che riceveva su tutti i 16 mila chilometri della rete ad eccezione delle gallerie. Il Re viaggiando nel suo salottino privato poteva essere edotto di cosa succedeva nella nazione.

Ci sono decine di attenzioni nella costruzione di questa carrozza, è una delle poche a non avere la moquette. Sono tappeti tramati su misura, movibili per essere puliti, di fabbricazione nazionale in pura lana. Tutto il treno presidenziale, negli ambienti dedicati al Re, non aveva moquette ma tappeti.

Il bronzo e l’ottone sono i materiali predominanti, un ottone bagnato nell’oro, portava il lume. Si metteva il lume alla sera, oltre all’illuminazione elettrica che all’epoca era da poco arrivata sul treno.

Ci sono anche dei sistemi assolutamente innovativi per la coibentazione termica e acustica. Nelle pareti ci sono chili e chili di sughero sardo che era un ottimo isolante acustico. Il treno anche a 100 chilometri orari non aveva problemi di rumori esterni, ma soprattutto d’estate era fresco e d’inverno era caldo. Sopra al soffitto c’è una camera d’aria che separa il tetto da quello che è l’involucro interno. I tessuti, il miglior velluto, le tappezzerie, questo era il palazzo reale viaggiante.

Durante la Repubblica viaggiò molto poco, i presidenti de dopoguerra lo ritenevano troppo sfarzoso per quella che era la visione degli anni Quaranta e Cinquanta della neonata Repubblica. In realtà fino ai presidenti Leone, Gronchi e Saragat venne utilizzato. Carlo Azeglio Ciampi lo utilizzò l’ultima volta con la signora Franca, una sola carrozza da Roma alla sua Livorno. La Fondazione FS lo ha ereditato nel 2013, ne ha restaurate quattro carrozze che sono comunque a disposizione del Quirinale.

Il presidente Mattarella è venuto al Museo Ferroviario di Pietrarsa, il 31 marzo 2017 per inaugurare i grandi lavori di ristrutturazione. Giunto da Roma con un Frecciarossa 1000, che ha toccato i 300 chilometri orari, allo stesso marciapiedi di Napoli Centrale ha trovato le quattro restaurate carrozze del treno presidenziale, vi si è accomodato ed è giunto a Pietrarsa per tagliare il nastro, trainato da una locomotiva elettrica degli anni Trenta.

Credo che questo suggelli la più bella sintesi di una grande azienda, le Ferrovie dello Stato, che hanno fatto l’Unità del Paese, ne hanno aiutato la ricostruzione, ne hanno spinto la modernizzazione. Italia e Ferrovie credo che oggi siano due concetti buoni e inscindibili”.