Focus sugli ETF 29 settembre 2021

(Teleborsa) – I migliori della settimana sono l’ETF gestito da Deutsche Bank, che investe sulle società operanti nel settore dell’energia, e l’ETF di Amundi, che consente di ottenere, con un’unica transazione, un’esposizione a circa 100 titoli del settore energetico a livello mondiale.

Hanno registrato la peggiore performance nella settimana l’ETF emesso da Lyxor, costituito dalle più grandi società europee del settore tecnologico, e l’ETF emesso da Lyxor, che rappresenta le società più capitalizzate quotate in Grecia. Hanno mosso i maggiori volumi di scambi l’ETF emesso da Ishares, che punta sulle società giapponesi a grande, media e bassa capitalizzazione, e l’ETF emesso da Deutsche Bank, che punta sulle principali azioni del mercato azionario cinese.

Ecco gli ETF nel mirino degli analisti.

Possibile rialzo per l’ETF emesso da Amundi, esposto sui 100 titoli quotati sul Nasdaq, appartenenti ai settori tecnologico, informatico e internet.

Forte interesse per l’ETF controllato da Deutsche Bank, concepito per riflettere l’andamento delle azioni di alcune società operanti nel settore finanziario in vari paesi sviluppati.

Invito all’acquisto per l’ETF controllato da Ishares, composto da una selezione di titoli europei, che abbiano registrato un rialzo dei prezzi.

Riflettori puntati sull’ETF gestito da Lyxor, che punta sui principali titoli del mercato statunitense.