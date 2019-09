Focus sugli ETF 25 settembre 2019

editato in: da

(Teleborsa) – I migliori della settimana sono l’ETF controllato da Lyxor, che punta sui principali titoli azionari del mercato indiano, e l’ETF gestito da Amundi, esposto su circa 60 dei principali titoli del mercato indiano.

Registrano una performance negativa l’ETF gestito da Lyxor, costituito dalle più grandi società europee nel settore delle materie prime, e l’ETF emesso da Ishares, che investe sulle principali società del Sudafrica.

Mostrano volumi elevati l’ETF emesso da Xtrack, costituito da azioni quotate su 23 Paesi sviluppati, che prevedono il reinvestimento dei dividendi, e l’ETF di Ishares, che replica fedelmente l’indice statunitense S&P 500.

Possibile rialzo per l’ETF controllato da Amundi, che punta sui principali titoli azionari di 15 paesi europei.

Forte interesse per l’ETF di Xtr, che riflette il rendimento delle obbligazioni denominate in US dollars emesse da governi o banche centrali di paesi dei mercati emergenti.

Invito all’acquisto per l’ETF di Ishares, che replica un paniere composto da società a bassa capitalizzazione degli Stati Uniti.

Riflettori puntati sull’ETF di Lyxor.