Focus sugli ETF 22 marzo 2018

(Teleborsa) – I migliori della settimana sono l’ETF controllato da Lyxor, che riunisce le 10 azioni con la maggiore liquidità e grandezza quotate a Mosca, e l’ETF di Ishares, che mira a replicare il più fedelmente possibile l’andamento del mercato azionario russo.

Registrano una performance negativa l’ETF di Ishares, che punta sulle azioni più capitalizzate del mercato brasiliano, e l’ETF gestito da Lyxor, che rappresenta le società più capitalizzate quotate in Grecia.

Mostrano volumi elevati l’ETF di Ishares, che punta sui principali titoli azionari quotati alla Borsa di Toronto, e l’ETF emesso da Amundi, che punta sui principali titoli del mercato giapponese.

Ecco gli ETF nel mirino degli analisti.

Possibile rialzo per l’ETF emesso da Amundi, che investe sui titoli tecnologici americani.

Forte interesse per l’ETF controllato da Ishares, composto dalle società che generano ricavi dalle crescenti esigenze della popolazione mondiale in via di invecchiamento, ossia gli ultrasessantenni.

Invito all’acquisto per l’ETF emesso da Lyxor, composto dalle blue chips del mercato azionario italiano.