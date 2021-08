Focus sugli ETF 11 agosto 2021

editato in: da

(Teleborsa) – I migliori della settimana sono l’ETF emesso da Lyxor, esposto sui principali titoli azioni del settore finanziario, e l’ETF gestito da Deutsche Bank, concepito per riflettere l’andamento delle azioni di alcune società operanti nel settore finanziario in vari paesi sviluppati.

Registrano una performance negativa l’ETF emesso da Ishares, composto da obbligazioni denominate in dollari statunitensi dei mercati emergenti, e l’ETF gestito da Deutsche Bank, concepito per rappresentare il rendimento di una serie obbligazioni in dollari USA, emesse da governi o banche centrali di Paesi dei mercati emergenti.

Mostrano volumi elevati l’ETF di Ishares, che replica un indice composto da 50 delle maggiori società dei Paesi “BRIC”, e l’ETF emesso da Deutsche Bank, che punta sulle società operanti nel mercato asiatico, Giappone escluso.

Ecco gli ETF nel mirino degli analisti.

Possibile rialzo per l’ETF di Amundi, esposto sui principali titoli del mercato spagnolo.

Forte interesse per l’ETF gestito da Deutsche Bank, che investe sulle società ad alta e media capitalizzazione quotate sui mercati dei Paesi sviluppati.

Invito all’acquisto per l’ETF gestito da Ishares, che ha l’obiettivo di realizzare un rendimento su azioni americane selezionate, attraverso una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli attivi del Fondo.

Riflettori puntati sull’ETF di Lyxor, composto da blue chips di Repubblica Ceca, Ungheria e Polonia.