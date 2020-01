Focus Consob su cripto-attività

editato in: da

(Teleborsa) – La Consob ha pubblicato oggi, 2 gennaio, sul proprio sito internet il rapporto finale sulle offerte iniziali e gli scambi di cripto-attività.

Il documento – si legge nel comunicato della Commissione – vuol essere un contributo al dibattito, elaborato in vista dell’eventuale definizione di un regime normativo in ambito nazionale che “disciplini lo svolgimento di offerte pubbliche di cripto-attività” e delle relative negoziazioni.

Il rapporto chiarisce innanzi tutto gli aspetti definitori delle cripto-attività ai fini della normativa proposta, soffermandosi poi sul regime delle piattaforme per l’offerta di criptoassets di nuova emissione, sui sistemi di scambi nonché sui cosiddetti “servizi di portafoglio

digitale” per la custodia e il trasferimento delle cripto-attività.

L’obiettivo di questo esercizio è quello di individuare possibili soluzioni normative per disciplinare alcune cripto-attività che non sono assimilabili agli strumenti finanziari e che pertanto richiedono una disciplina specifica idonea a fornire un nuovo quadro di riferimento per operatori e investitori.

Il contributo è stato definito a valle di un confronto pubblico che ha coinvolto gli operatori di mercato attraverso la pubblicazione, il 19 marzo scorso, di un documento per la discussione seguito da un public hearing tenutosi il 21 maggio scorso a Milano presso

l’Università Bocconi.