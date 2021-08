FNTA reclama tavolo di confronto su cessione ramo aviation Alitalia

editato in: da

(Teleborsa) – Le modalità operative di cessione del ramo Aviation da Alitalia alla neonata compagnia Ita preoccupano il personale navigante appartenente alle associazioni professionali Anpac, Anpav, Anp, Assovolo. La federazione FNTA, in cui sono riunite, ha espresso la necessità di procedere al confronto su questo tema in ambito ministeriale, coinvolgendo Mef e Mise.

Piloti ed assistenti di volo reclamano l’attuazione di un quadro normativo e regolatorio che non è stato oggetto di negoziazione. In più chiedono che le modalità di assunzione e il contratto di lavoro applicato vadano concertate da subito in considerazione delle tempistiche di avvio della nuova compagnia aerea, il cui decollo è stimato per il 15 ottobre ma soggetto a possibile posticipo.