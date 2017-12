FNM, prestito dalla BEI per acquisto materiale rotabile

(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di FNM ha approvato la sottoscrizione di un contratto di prestito con Banca europea per gli investimenti (BEI), finalizzato al reperimento di risorse per il finanziamento dell’acquisto di nuovo materiale rotabile.

BEI, si legge in una nota, si impegna a concedere a FNM risorse finanziarie per un importo massimo pari a 50 milioni di euro, ed in ogni caso non superiore al 50% del costo del Progetto di acquisizione di materiale rotabile.

Il CdA ha inoltre dato il via libera all’acquisizione, da parte di FNM Autoservizi (interamente controllata da FNM), del 50% del capitale dell’

Azienda Trasporti Verona per un corrispettivo pari a 21 milioni di euro.