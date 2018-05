FNM, ok dei soci a bilancio 2017 e dividendo

editato in: da

(Teleborsa) – L’Assemblea degli azionisti di FNM ha approvato, a maggioranza dei votanti, il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 che ha riportato un valore della produzione di 72,559 milioni di Euro ed un utile di 21,212 milioni di Euro, in aumento del 20,70% rispetto al risultato dell’esercizio 2016 (17,574 milioni di Euro).

A livello consolidato, l’esercizio 2017 si è chiuso con un valore della produzione consolidato di 262,781 milioni di Euro e con un utile di 34,991 milioni di Euro in aumento del 33,24% rispetto al risultato dell’esercizio 2016 (26,261 milioni di Euro).

I soci hanno anche approvato il dividendo, pari a 0,02 Euro per ciascuna azione ordinaria in circolazione, che sarà messo in pagamento il 20 giugno 2018, con data stacco cedola il 18 giugno 2018 e record date il 19 giugno 2018.

L’Assemblea, dopo aver determinato in cinque il numero dei membri del nuovo Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica per il triennio 2018-2020, e dunque fino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 – ha poi deliberato la nomina di quattro membri facenti parte della lista presentata dall’Azionista di maggioranza Regione Lombardia (titolare del 57,570% del capitale sociale di FNM S.p.A.) che ha conseguito voti favorevoli pari al 74,38% del capitale presente e votante, e la nomina di un consigliere facente parte della lista presentata dall’Azionista Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

(titolare del 14,740% del capitale sociale di FNM S.p.A.), che ha conseguito voti favorevoli pari al 19,01% del capitale presente e votante. L’Assemblea ha confermato alla carica di Presidente del Consiglio Andrea Angelo Gibelli, facente parte dalla lista presentata dall’Azionista Regione Lombardia.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione risulta, quindi, così composto: Andrea Angelo Gibelli – Presidente; Gianantonio Arnoldi; Giuseppe Bonomi; Tiziana Bortot; Mirja Cartia D’Asero.