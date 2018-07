FNM, insediato il CdA con Nozza Presidente e Verro Consigliere delegato

editato in: da

(Teleborsa) – Si è insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione di Ferrovienord, che rimarrà in carica per un triennio per il periodo 2018-2020, fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020.

Il Presidente è Paolo Nozza, 48 anni, avvocato e sindaco di Martinengo, un comune bergamasco di 10 mila abitanti. “Subentriamo ad una Presidenza e a un CdA che hanno svolto un compito arduo che ha però portato a risultati assolutamente positivi”, ha affermato Nozza, commentando la nomina.

“Il trasporto ferroviario è un argomento indubbiamente caldo, un mondo articolato, con problematiche complesse non sempre di facile e pronta soluzione”, ha aggiunto sottolineando “Ferrovienord è una società solida e con progetti ambiziosi”.

Antonio Verro ricoprirà invece la carica di Consigliere delegato. Tre i consiglieri del CdA che risulta composto da Francesca Maria Di Stefano, Luciana Frosio Roncalli ed Ettore Fusco.