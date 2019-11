FNM e Alstom siglano accordo quadro per fornitura 176 treni Coradia Stream

editato in: da

(Teleborsa) – FNM e Alstom hanno sottoscritto l’Accordo Quadro per la fornitura di treni a media capacità Coradia Stream da impiegare nel servizio ferroviario regionale. La firma fa seguito all’aggiudicazione ad Alstom della gara indetta da FNM nel 2017, relativa all’acquisto di 176 treni, a fronte di un investimento di 1,6 miliardi di euro da parte della Regione Lombardia.

E’ stato già siglato contestualmente il primo contratto applicativo per la fornitura di 31 convogli nei primi mesi del 2022, per un investimento di quasi 194 milioni di euro. L’Accordo Quadro prevede poi l’acquisto, entro 8 anni, di altri 30 treni (fino dunque a un massimo di 61). E’ incluso nell’intesa anche il servizio di manutenzione programmata di primo livello e di manutenzione correttiva per atti vandalici ed eventi accidentali, nonché la fornitura della scorta tecnica.

I treni Coradia Stream di Alstom sono convogli mono piano, bidirezionali, a composizione bloccata e trazione elettrica 3 kV. Tra le varie dotazioni tecnologiche vi sono illuminazione LED, Wi-Fi, prese 220V e USB, sistema informazione a passeggeri, telecamere interne, misuratore energia, conta-persone, telediagnostica da remoto. I convogli saranno inoltre dotati del sistema di bordo SCMT/ERTMS, che garantisce i migliori standard di sicurezza europei. Si tratta di treni altamente sostenibili, che garantiscono una riduzione del 30% dei consumi di energia ed una riciclabilità al 96%, oltre alla riduzione di rumori e vibrazioni ed all’elevato confort degli ambienti e delle sedute.

Il presidente di FNM Andrea Gibelli ha sottolineato che con questo accordo “completiamo il quadro delle azioni per il rinnovamento della flotta dei treni, possibile grazie ai finanziamenti e alle indicazioni di Regione Lombardia”. I nuovi treni – ha aggiunto “garantiranno progressivamente il miglioramento della qualità del servizio in una regione, come la Lombardia che, con i suoi oltre 800.000 passeggeri al giorno, ha un volume di traffico locale pari a un quarto del totale nazionale”.

“Siamo lieti di intraprendere un nuovo viaggio verso un trasporto locale sempre più moderno e sostenibile con FNM”, ha dichiarato Michele Viale, presidente e Ad di Alstom Ferroviaria, aggiungendo “la nuova generazione di Coradia Stream rappresenta la migliore soluzione per soddisfare le diverse esigenze e aspettative dei viaggiatori lombardi e dell’operatore. È dotato delle tecnologie più avanzate che garantiscono affidabilità ed economia nella gestione”.