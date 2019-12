FNM, consegnato il primo treno Caravaggio di Hitachi

editato in: da

(Teleborsa) – E’ stato consegnato da Hitachi il primo dei nuovi treni Caravaggio acquistati da FNM e Ferrovienord, grazie al finanziamento da 1,6 miliardi garantito dalla Regione Lombardia per il rinnovo del trasporto regionale. Il treno ad alta capacità si trova ora nel deposito Trenord di Fiorenza ed entrerà in esercizio a gennaio 2020, al termine dei tempi tecnici necessari per le autorizzazioni e la formazione del personale.

Si tratta di uno dei 15 convogli (5 ad Alta Capacità e 10 a Media capacità) aggiunti ai ai 161 previsti inizialmente dal programma regionale, grazie alla cessione a Trenord di una parte dell’accordo quadro di Trenitalia. I 176 treni iniziali sono stati aggiudicati attraverso tre distinte gare: 100 treni ad Alta Capacità, 31 a media capacità e 30 diesel elettrici.

All’evento di presentazione, che si è svolto questa mattina, hanno partecipato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, l’assessore ai Traporti Claudia Maria Terzi, il presidente di FNM Andrea Gibelli, il presidente di FERROVIENORD Paolo Nozza, il Vicedirettore Divisione Trasporto Regionale di Trenitalia Marco Caposciutti e l’amministratore delegato di Hitachi Maurizio Manfellotto.

“L’arrivo del primo dei 176 treni previsti dal programma di rinnovo della flotta approvato e finanziato da Regione Lombardia segna simbolicamente la conclusione del percorso avviato da FNM e FERROVIENORD nel 2017 con la pubblicazione delle gare”, ha dichiarato il presidente di FNM Andrea Gibelli, aggiungendo che “i nuovi treni cominceranno a entrare in servizio a partire dai prossimi mesi” e che con questa operazione “si conclude la fase emergenziale della pianificazione strategica di FNM”.

Il Caravaggio è un treno a doppio piano, bidirezionale, a composizione bloccata, a trazione elettrica 3 kV e potenza distribuita. E’ un treno ad alta capacità dotato di 629 posti a sedere, più 18 spazi per biciclette. Viaggia ad una velocità di 160 chilometri orari. Fra le dotazioni tecnologiche, illuminazione LED, Wi-Fi, prese USB 5 V, sistema informazione ai passeggeri, teleindicatori laterali e frontali, telediagnostica da remoto, videosorveglianza. Il treno dispone di aree polifunzionali per lo stazionamento di bici e passeggini e offre la possibilità di ricaricare le bici elettriche. E’ un treno sostenibile che garantisce una riduzione del 30% dei consumi di energia elettrica, la riduzione della rumorosità, ed utilizza materiali innovativi che permettono la riduzione del peso ed elevati tassi di riutilizzabilità (96%) e biodegradabilità (95%).