FNM, assemblea approva bilancio. Niente dividendo su spinta Regione Lombardia

(Teleborsa) – L’assemblea degli azionisti di FNM, società quotata attiva nel settore della mobilità integrata, ha approvato il bilancio 2020, la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi e nominato il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale per il triennio 2021-2023. Rinnovata, inoltre, l’autorizzazione all’acquisto e disposizione delle azioni proprie, previa revoca dell’autorizzazione conferita dall’assemblea del 27 maggio 2020.

Confermato alla carica di presidente Andrea Gibelli. Il nuovo CdA risulta composto da Andrea Gibelli, Marcello Caradonna, Gianantonio Arnoldi, Ivo Roberto Cassetta, Barbara Lilla Boschetti, Mauro Miccio. L’assemblea ha deliberato di non distribuire i dividendi e di destinare a riserva legale 1.194.591,22 euro e a utili portati a nuovo 22.697.233,16 euro.

In particolare, si legge in una nota. “alla luce dell’emergenza sanitaria tutt’ora in corso, l’azionista di maggioranza Regione Lombardia, pur considerando positivamente la proposta del CdA di distribuzione degli utili, in quanto indice della sana conduzione di una società e doveroso riconoscimento all’impegno finanziario e alla fiducia che i soci hanno riposto nelle prospettive di sviluppo di FNM, ha suggerito un approccio prudenziale”.