FNM, approvato schema finanziamento per rinnovo parco rotabile FERROVIENORD

(Teleborsa) – Il CdA di FNM ha recepito lo schema di convenzione sottoscritto con la Regione Lombardia, attuativa del programma di acquisto di nuovo materiale rotabile annunciata nell’agosto scorso. Tale schema di convenzione declina, in sintesi, le disposizioni esecutive di dettaglio relative alle modalità, alle tempistiche e alle condizioni per il pagamento degli importi da parte di Regione e a favore di FERROVIENORD in base anche al contratto di servizio stipulato in data 16 marzo 2016.

Il programma di acquisto del materiale rotabile prevede la messa a disposizione, da parte di Regione e a favore di FERROVIENORD, di un importo complessivo massimo di 1,6 miliardi finanziato con fondi statali e regionali. A tal proposito si ricorda che tale importo è, tra l’altro, comprensivo degli oneri finanziari in capo a FERROVIENORD, derivanti dal possibile ricorso al mercato finanziario per reperire parte delle risorse necessarie finalizzate a far fronte agli impegni di spesa derivanti dal Programma di Acquisto – da concludersi entro l’esercizio 2025 – rispetto al cronoprogramma dei pagamenti da parte di Regione a favore di FERROVIENORD, previsti nel periodo 2017-2032.

La citata convenzione prevede un meccanismo di possibile rimodulazione degli impegni di pagamento della Regione successivamente all’erogazione integrale di risorse finanziarie, a favore di FERROVIENORD, a valere su contratti di finanziamento che potranno essere stipulati da quest’ultima, fermo restando, in ogni caso, l’impegno della Regione a garantire la copertura dell’effettivo importo degli oneri residui a carico di FERROVIENORD.

Infine, al fine di facilitare il ricorso, da parte di FERROVIENORD, ai sopracitati canali di finanziamento terzi, viene concessa la possibilità, per quest’ultima, di costituire in pegno o cedere in garanzia in favore dei finanziatori i crediti vantati nei confronti della Regione e relativi ai pagamenti dovuti ai sensi del Programma di Acquisto.