FNM approva la joint venture con ATB MobilitÃ  e Brescia MobilitÃ...

(Teleborsa) – Via libera da parte del Consiglio di Amministrazione di FNM alla joint venture con con ATB Mobilità e Brescia Mobilità.

L’operazione, si legge in una nota diffusa ieri, 5 dicembre, in tarda serata, sarà realizzata attraverso il veicolo industriale e societario NTL, ad oggi pariteticamente detenuta da ATB Mobilità e, indirettamente, da Brescia Mobilità, e prevede la partecipazione di FNM, ATB mobilità e Brescia mobilità a futuri aumenti di capitale in natura e per cassa di NTL, finalizzati a realizzare una partecipazione paritaria (33%) di ciascun socio al capitale sociale post operazione di NTL.