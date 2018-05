FMN, ancora non arrivata la proposta da Trenitalia su quota Trenord

editato in: da

(Teleborsa) – Ferrovie Nord Milano (FNM) “non ha ricevuto alcuna proposta relativa alla propria partecipazione in Trenord, società a controllo congiunto con Trenitalia, e conseguentemente non ha effettuato alcuna valutazione”. La precisazione di FNM arriva all’indomani delle dichiarazioni rilasciate nella giornata di ieri, 28 maggio 2018, da Orazio Iacono, Amministratore Delegato di Trenitalia che ha annunciato di aver fatto alla Regione Lombardia una proposta di trasferimento a titolo di usufrutto per un tempo da definire sull’1% della quota azionaria di Trenord.

D’altro canto dal Gruppo FS fanno sapere che proposta è stata consegnata alla Regione Lombardia, azionista di maggioranza di FNM. Sarà poi la stessa Regione a comunicare nei tempi e nei modi dovuti, la proposta a Ferrovie Nord Milano.