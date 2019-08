FMI, UE al voto per scegliere il proprio candidato

editato in: da

(Teleborsa) – Nessun accordo tra i 28 per il candidato dell’Europa alla guida del Fmi, in sostituzione di Christine Lagarde, da ottobre prossima numero uno della BCE. Per questo, fanno sapere fonti francesi, i ministri delle Finanze UE si affideranno alle votazioni per scegliere il nome su cui puntare.

Secondo le ultime notizie, la procedura informale si svolgerà attraverso una consultazione via email tra le capitali con la regia della Francia, il Paese che ha finora portato avanti il negoziato tra i partner europei: il candidato sarà scelto a maggioranza qualificata.

Gli stati membri si erano dati come scadenza la fine di luglio per trovare un nome condiviso, senza ottenere risultati concreti. “In questa fase, sebbene i nomi di alcuni candidati raccolgano più sostegno di altri, non esiste ancora un consenso completo su un nome“, ha dichiarato un funzionario del ministero delle Finanze francese.

Ad oggi sono cinque i candidati all’FMI: si tratta della ministra delle Finanze spagnola Nadia Calvino, del suo omologo portoghese Mario Centeno, dell’ex ministro delle Finanze olandese Jeroen Dijsselbloem, del capo della Banca di Finlandia Olli Rehn e della numero due della Bce Kristalina Georgieva.

Dalla lista si è sfilato Mario Draghi, presidente uscente della BCE, che la scorsa settimana si è dichiarato “non disponibile” per la posizione.