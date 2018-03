FMI propone all’UE fondo anticrisi

editato in: da

(Teleborsa) – Per affrontare eventuali crisi sarebbe opportuno “un fondo centralizzato di bilancio nell’Eurozona” che dovrebbe essere supplementare della capacità di bilancio dei singoli paesi membri. E’ quanto ha proposto Christine Lagarde direttrice del Fondo Monetario Internazionale (FMI) parlando a Berlino all’Istituto Diw.

In particolare, si tratta di un fondo di supporto per le fasi negative che verrebbe alimentato con un contributo annuale pari allo 0,35% del PIL e che sarebbe in grado di dimezzare gli effetti negativi di una recessione su un Paese.

Dazi: FMI avverte l’UE su rischi protezionismo. Christine Lagarde ha messo in guardia anche dai rischi rappresentati dallo scontro commerciale con gli USA per la crescita dell’eurozona. “Si pensi solo al populismo e alla miopia legata al canto delle sirene del protezionismo” – ha spiegato – sottolineando che per il 2018 le stime sulla crescita dell’Eurozona sono del 2,2%, ma dallo scontro commerciale potrebbe arrivare un “forte vento contrario”.