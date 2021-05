FMI, Georgieva: minimum tax globale eviterebbe una corsa al ribasso sulla tassazione

editato in: da

(Teleborsa) – La direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale, Kristalina Georgieva, ha dichiarato di avere piena fiducia nel fatto che la Fed abbia gli strumenti necessari per gestire l’inflazione. Georgieva si è detta preoccupata per la possibilità di tassi più alti a livello globale nel 2022 e nel 2023 e ha osservato come una minimun tax globale eviterebbe una corsa al ribasso sulla tassazione.

La direttrice del FMI ha comunque affermato che l’economia globale non è ancora fuori dai guai, invitando tutti i Paesi ad accelerare le vaccinazioni ovunque.