FMI fiducioso sul nuovo Governo italiano

(Teleborsa) – Il Fondo Monetario Internazionale è “fiducioso” sul fatto il nuovo Governo in Italia perseguirà politiche in grado preservare la stabilità e a questo scopo “sarebbe importante preservare le finanze pubbliche e costruire sulle riforme già fatte, piuttosto che rovesciarle”. E’ quanto ha affermato il portavoce del FMI, Gerry Rice.

Parlando del neonato Governo, Rice ha spiegato: “E’ chiaramente all’inizio. Abbiamo fiducia che l’Italia avvierà politiche per mantenere la sostenibilità dei conti. L’importante è salvaguardare le finanze pubbliche, e costruire sulle riforme del passato. Non abbiamo ancora avuto l’occasione di incontrare le nuove autorità e l’opportunità di parlarci. Speriamo di poterlo fare presto e di poter parlare di politiche per la crescita e per ridurre le vulnerabilità”.