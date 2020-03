FMI, fare di più a sostegno di famiglie e imprese vulnerabili

editato in: da

(Teleborsa) – A fronte di una emergenza “senza precedenti, in cui una pandemia si è trasformata in una crisi economica e finanziaria bisogna fare di più a sostegno di famiglie e imprese vulnerabili, per accelerare e rafforzare la ripresa nel 2021″. Ad affermarlo la Direttrice del Fondo Monetario Internazionale, Kristalina Georgieva, e il Presidente dell’International Monetary and Financial Committee, Lesetja Kganyago in una dichiarazione congiunta.

Il maggiore impatto ha investito le economie avanzate, ma mercati emergenti e in via di sviluppo, in particolare i Paesi a basso reddito, “saranno particolarmente colpiti da una combinazione di una crisi sanitaria, un’inversione improvvisa dei flussi di capitale e, per alcuni, un forte calo nei prezzi delle materie prime”.

“Il FMI è pronto a utilizzare la sua capacità finanziaria di 1.000 miliardi di dollari per sostenere i suoi Paesi membri e ha già preso provvedimenti per fornire un risarcimento ai rimborsi del debito per i suoi membri più poveri”.