FMI approva dotazione da 650 miliardi dollari contro crisi Covid

editato in: da

(Teleborsa) – Nuove risorse del FMI per i Paesi più colpiti dal coronavirus. Il comitato esecutivo dell’Istituto di Washington ha dato il via libera ad una dotazione di 650 miliardi di dollari in Special Drawing Rights, la valuta tipica del Fondo, per far fronte al fabbisogno di riserve valutarie durante “la peggiore crisi dai tempi della Grande Depressione”.

Ad annunciare l’erogazione de4i nuovi fondi la direttrice Kristalina Georgieva, sottolineando che si tratta della più grande dotazione nella storia del Fondo.

“Ora presenterò la nuova proposta di assegnazione di SDR al Consiglio dei governatori del FMI per la loro considerazione e approvazione. Se approvato, prevediamo che l’assegnazione di SDR sarà completata entro la fine di agosto“, ha detto la Georgieva, aggiungendo “l’assegnazione di SDR aumenterà la liquidità e le riserve di tutti i nostri paesi membri, creerà fiducia e promuoverà la resilienza e la stabilità dell’economia globale“.

“Nel 2009 – ha ricordato Georgieva – un’assegnazione di SDR ha contribuito in modo significativo alla ripresa dalla crisi finanziaria globale e sono fiduciosa che questa nuova assegnazione avrà ora un effetto simile. L’assegnazione ora aiuterà tutti i paesi membri dell’FMI, in particolare i paesi vulnerabili, e rafforzerà la loro risposta alla crisi COVID-19”.